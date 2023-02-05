Reuters: США попередили Туреччину про наслідки допомоги росіянам в обході санкцій

Представник Міністерства фінансів США Браян Нельсон під час візиту до Стамбулу попередив Туреччину про наслідки допомоги росіянам в обході західних санкцій.

Про це пише Reuters.

У своїй промові перед банкірами Нельсон наголосив, що помітне річне зростання експорту до росії робить турецькі підприємства «особливо вразливими до репутаційних і санкційних ризиків» або загрожує втратою ринків країн «Великої сімки».

За словами високопоставленого американського чиновника, з яким поспілкувалося Reuters, під час зустрічей в Анкарі та Стамбулі Нельсон та його делегація заявили, що турецькі компанії експортують до росії товари на десятків мільйонів доларів.

«Немає нічого дивного в тому, що росія активно прагне використати свої історичні економічні звʼязки з Туреччиною. Питання в тому, якою буде відповідь Туреччини», — зазначив американський посадовець.

Також Нельсон закликав турецьких банкірів посилено перевіряти повʼязані з росією транзакції та зазначив, що російські олігархи продовжують купувати нерухомість і швартувати яхти в Туреччині.

Він вказав на схеми, за допомогою яких рф намагається ухилятися від західних обмежень у поставках пластмас, гуми та напівпровідників, що використовуються у військових цілях.

Цього тижня Нельсон також виступив із подібними посланнями в Обʼєднаних Арабських Еміратах та Омані.