Reuters: США попередили Туреччину про наслідки допомоги росіянам в обході санкцій

Представник Міністерства фінансів США Браян Нельсон під час візиту до Стамбулу попередив Туреччину про наслідки допомоги росіянам в обході західних санкцій.
Про це пише Reuters.
У своїй промові перед банкірами Нельсон наголосив, що помітне річне зростання експорту до росії робить турецькі підприємства «особливо вразливими до репутаційних і санкційних ризиків» або загрожує втратою ринків країн «Великої сімки».
За словами високопоставленого американського чиновника, з яким поспілкувалося Reuters, під час зустрічей в Анкарі та Стамбулі Нельсон та його делегація заявили, що турецькі компанії експортують до росії товари на десятків мільйонів доларів.
«Немає нічого дивного в тому, що росія активно прагне використати свої історичні економічні звʼязки з Туреччиною. Питання в тому, якою буде відповідь Туреччини», — зазначив американський посадовець.
Також Нельсон закликав турецьких банкірів посилено перевіряти повʼязані з росією транзакції та зазначив, що російські олігархи продовжують купувати нерухомість і швартувати яхти в Туреччині.
Він вказав на схеми, за допомогою яких рф намагається ухилятися від західних обмежень у поставках пластмас, гуми та напівпровідників, що використовуються у військових цілях.
Цього тижня Нельсон також виступив із подібними посланнями в Обʼєднаних Арабських Еміратах та Омані.
- У вересні минулого року пʼять турецьких банків призупинили використання російської платіжної системи «Мир» після того, як Мінфін США запровадив нові санкції та попередив тих, хто міг би допомогати росіянам їх обходити.
- Найбільший турецький постачальник наземних авіаційних послуг Havas 31 січня повідомив російським і білоруським авіакомпаніям, що відповідно до західних обмежень припиняє надавати запчастини, пальне та інші послуги для їхніх літаків американського походження.