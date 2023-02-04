У Пакистані заблокували Вікіпедію

Уряд Пакистану заблокував жителям країни доступ до Вікіпедії.

Про це пише BBC.

Про цей крок оголосило Управління телекомунікацій Пакистану після того, як онлайн-енциклопедія протягом 48 годин не виконала вимоги видалити «блюзнірські матеріали». «Вони видалили частину матеріалу, але не весь», — заявив речник управління Малахат Обейд.

Через які саме матеріали закрили доступ, не повідомляють. Фонд «Вікімедіа» заявив, що якщо заборона триватиме, це «позбавить усіх доступу до знань, історії та культури Пакистану». Борці за свободу слова занепокоєні таким кроком, називаючи це «узгодженими зусиллями, щоб посилити контроль над інтернетом», а також звертають увагу, що пакистанська влада часто прикривається звинуваченнями у богохульстві заради цензури.

У 2010 році через «зростаюче святотатство» у Пакистані заблокували YouTube та Facebook. З таких же мотивів у країні заблоковані сервіси знайомств.