Маска виправдали у справі про маніпуляції цінами на акціях Tesla

Засновника Tesla Ілона Маска виправдали у справі про шахрайство з постами у Twitter для маніпулювання цінами акцій компанії.

Про це пише BBC.

Девʼятьом присяжним знадобилося менше двох годин, щоб винести вердикт щодо колективного позову. Акціонери Tesla стверджували, що Маск ввів їх в оману своїми публікаціями в соцмережах і через них вони втратили мільярди доларів. Центральним у позові був твіт Маска від 7 серпня 2018 року, у якому він стверджував про готовність викупити в інших інвесторів акції Tesla по $420 за штуку.

Ціна акцій підскочила після твіта, але знову впала за кілька днів, коли стало ясно, що угода не відбудеться. За словами економіста, найнятого акціонерами, втрати інвесторів досягли $12 мільярдів після того, як багато хто ухвалив рішення про купівлю та продаж своїх акцій.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Маска через його твіти, звинувативши його у брехні інвесторам. Маск погодився залишити посаду голови правління Tesla та виплатити штраф у $20 мільйонів.