На аукціон виставили лист Марлона Брандо до дівчини із закликом розлучитися

У Бостоні на аукціон виставили лист, написаний молодим Марлоном Брандо наприкінці 1940-х років.

Про це пише CNN.

Аркуш адресований Соланж Поделл, в яку Брандо був закоханий, коли був зіркою Бродвею. У листі, написаному олівцем з орфографічними помилками, Марлон намагається покласти край роману з актрисою.

«Щоб ти не вважала мене повним хамом, я пишу тобі цього листа, аби пояснити, що через непостійний, легковажний темперамент я бажаю не завдавати шкоди та не принижувати твоїх почуттів, бачачи тебе лише в міру комфортності мого настрою», — пише актор.

Брандо і Поделл познайомилися в 1947 році, коли жінку запросили за лаштунки під час постановки «Трамвая «Бажання», в якому Марлон грав Стенлі Ковальського.