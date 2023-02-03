Суд безапеляційно конфіскував на користь держави Демурінський ГЗК. Він належав російському мільярдеру Шелкову

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила конфіскацію ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Він належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.
Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС.
Колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Мінʼюсту в повному обсязі та постановила стягнути в дохід держави такі активи:
- 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»;
- майно, що належить ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»: три будівлі, будинок, комплекс будівель і споруд загальною площею 6 201 кв. м, два трактори, три навантажувачі, екскаватор, пʼять транспортних засобів, а також понад 14,4 мільйона гривень на рахунках банку;
- 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Тай-Мінералс»;
- 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ІнвестАгро».
Суд вказав, що рішення набуло законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
«Шелков намагався замаскувати ці статки під власність українського інвестора, продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за €3 750 громадянці України», — розповіла очільниця департаменту санкційної політики Мінʼюсту Інна Богатих.
- У червні 2021 року РНБО запровадила санкції проти голови ради директорів «ВСМПО-Авісма» Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова — громадянина рф, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ «Демурінський ГЗК». Шелков разом із партнерами володіють контрольним пакетом акцій «ВСМПО-Авісма», найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.