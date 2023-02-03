У Франції у віці 88 років помер відомий модельєр Пако Рабан. Його називають революціонером у світі моди 1960-х років.

Про це пише WWD.

Його смерть підтвердили в іспанському модному концерні Puig, якому належав бренд Paco Rabanne. Саме там модельєр працював над новими колекціями одягу для цієї торгової марки.

У 1960-х роках Рабан презентував у Франції свою першу колекцію із «сучасних матеріалів». Він робив одяг із паперу, пластику, металу тощо.

Через кілька років він також почав створювати парфуми — як жіночі, так і чоловічі.