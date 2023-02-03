Білий дім спростував повідомлення про угоду для України та росії «території в обмін на мир»

Білий дім спростував повідомлення про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс запропонував президентові росії володимиру путіну пʼяту частину території України в обмін на припинення війни.
Про це заступник прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив у коментарі Newsweek.
Шон Девітт зазначив, що повідомлення швейцарсько-німецької газети Neue Zürcher Zeitung (NZZ) «не відповідає дійсності» і що ЦРУ скаже те саме.
Співробітник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження у звіті NZZ про те, що Бернс таємно їздив до Москви у січні і що директор висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, були «цілком помилковими».
- 1 лютого швейцарсько-німецьке видання Neue Zürcher Zeitung повідомило, що в середині січня президент США Джо Байден відправив очільника Центрального розвідувального управління до Києва та Москви з пропозицією угоди — Україна відмовляється від частини територій, а росія припиняє війну. Обидві країни відмовилися.