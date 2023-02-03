Білий дім спростував повідомлення про угоду для України та росії «території в обмін на мир»

Білий дім спростував повідомлення про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс запропонував президентові росії володимиру путіну пʼяту частину території України в обмін на припинення війни.

Про це заступник прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив у коментарі Newsweek.

Шон Девітт зазначив, що повідомлення швейцарсько-німецької газети Neue Zürcher Zeitung (NZZ) «не відповідає дійсності» і що ЦРУ скаже те саме.

Співробітник ЦРУ повідомив Newsweek, що твердження у звіті NZZ про те, що Бернс таємно їздив до Москви у січні і що директор висунув мирну пропозицію від імені Білого дому, були «цілком помилковими».