У ЄС розповіли, коли оцінять виконання Україною умов для початку перемовин про вступ до Євросоюзу

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що восени буде підготовлений звіт про виконання Україною умов для початку перемовин про вступ до ЄС. Вона також відзначила прогрес української влади у виконанні цих умов.

Про це пише «Суспільне».

«Україна — країна-кандидат. Україна добре просувається цими кроками. Буде усне оновлення про те, наскільки успішний поступ України, але ми фокусуємося на письмовому звіті, що буде восени», — зазначила вона.

За її словами, уповноважені представники Євросоюзу обговорили прогрес України на шляху до ЄС. Вони обміркували, як далі виконувати ці сім умов.