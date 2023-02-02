Керівництво Сумської ОВА розкрадало урядові гроші, призначені для відбудови. СБУ затримала ділків

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації.

Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на відновлення інфраструктури після вторгнення.

Наразі за матеріалами СБУ двоє чиновників отримали повідомлення про підозру:

заступник голови Сумської ОВА;

т. в. о. начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

Підозру їм оголосили за статтями:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

За даними слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він же лобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом.

Серед обʼєктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, — житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, що зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Для цього фігуранти уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.

Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2—3 рази перевищували ринкові.

Їх закупали через спеціально створені ділками фірми-прокладки.

Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного обʼєкта зловмисники привласнили 1,4 мільйона гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 таких обʼєктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, мобільні телефони та компʼютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.