Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі «Єдиний ринок». Що вона передбачає

Україна підписала з Європейським Союзом угоду про участь у програмі «Єдиний ринок» та меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів.

«Ми підписали угоду щодо участі України в програмі ЄС «Єдиний ринок» із бюджетом €4,2 мільярда», —сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Ідеться про програму фінансової підтримки ЄС з бюджетом €4,2 мільярда, яка розрахована на 7 років (з 2021 до 2027 року). Програма має сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності та стійкості компаній і цілих секторів економіки. Вона буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства.

Єврокомісія також запропонує державам-членам на рік продовжити тимчасове скасування мит Європейського Союзу на українські товари.

Відповідний анонс зробила президентка Єврокомісії.