Курс євро вперше від початку великої війни перевищив рівень 40 гривень. Що цьому посприяло

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на 3 лютого 2023 року на рівні 40,1724. Курс зріс на майже 35 копійок та вперше від початку російського вторгнення перевищив рівень 40 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

При цьому НБУ з липня 2022 року не змінює офіційний курс гривні до долара — 36,5686.

Від 24 лютого 2022 року Нацбанк зафіксував курс гривні до долара (29,2549) та євро (33,1707), але вже за місяць почав встановлювати курс євро залежно від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

У липні банк відпустив курс долара до більш ринкових значень, тоді його зафіксували на рівні 36,5686 гривень.

В цілому минулоріч спостерігалося кілька витків, коли долар навіть займав вищу за євро позицію. Це сталося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення відсоткових ставок та приплив капіталу.

На курс євро також значно впливала енергетична криза, спричинена російським вторгненням в Україну.

Однак потім ситуація змінилася — долар опустився до мінімуму за девʼять місяців, а євро піднявся до рівня 1,10 за долар. Зростання євро до долара обумовлене очікуванням різних швидкостей підвищення ставок ФРС США та Європейським центральним банком.

Таким чином, в Україні підвищення курсу євро повʼязане винятково з тенденцією на світових ринках, оскільки курс НБУ встановлюється лише на підставі курсу євро-долар і не залежить від внутрішньої ситуації.