В Італії Верховний суд дозволив дітям не бачитися з бабусею та дідусем, якщо вони цього не хочуть

Верховний суд Італії ухвалив, що діти не зобовʼязані бачити своїх бабусь і дідусів, якщо вони цього не хочуть. Право бабусь і дідусів бачити своїх неповнолітніх онуків не може переважати інтереси самих дітей, які незгодні з такими відносинами.

Про це повідомляє The Guardian.

Багаторічну справу ініціювали бабуся, дідусь і дядько по батьківській лінії, які звернулися до суду у справах неповнолітніх у Мілані зі скаргою на те, що вони не можуть зустрітися з онуками «через перешкоди, встановлені батьками», з якими вони були в конфлікті.

Бабуся та дідусь виграли як у суді у справах неповнолітніх, так і в апеляційному суді Мілану, який у 2019 році розпорядився про зустрічі між ними та дітьми у присутності соціального працівника, попередивши при цьому батьків про потенційну психологічну шкоду для дітей, якщо позбавити їх можливості бачити родичів.

Батьки стверджували, що дітям не подобалися ці зустрічі через напруженість у сімʼї, і тому вони звернулися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

У своїй ухвалі Верховний суд заявив, що хоча «немає сумнівів» у тому, що двоє дітей «виграють від звʼязку з артикульованою лінією поколінь», однак вони незгодні з такими стосунками та їх не можна примусити до зустрічей, особливо в умовах родинного конфлікту.

Отже, суд ухвалив, що інтереси дітей мають переважати інтереси бабусь і дідусів і що не можна навʼязувати небажані стосунки, тим більше, що діти досягли 12-річного віку.

Відповідно до італійського закону про сімʼю, дитина має право підтримувати відносини зі своїми бабусею та дідусем, навіть якщо їхні батьки розлучаються. Бабусі та дідусі теж мають право просити суд встановити, чи є рішення батьків відмовити їм у доступі до своїх онуків шкідливим для благополуччя дитини та, отже, незаконним.