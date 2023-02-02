Ізраїльська армія вдарила по виробництву зброї у секторі Гази

Ізраїльські військові заявили, що вночі проти 2 лютого вдарили по виробництву зброї бойовиків «Ісламського руху опору» (ХАМАС) в секторі Гази.

Про це пише Reuters.

«У відповідь на ракетний обстріл Ізраїлю із сектору Гази сьогодні винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по обʼєкту з виробництва хімічної сировини, а також по обʼєкту з виробництва зброї терористичної організації ХАМАС», — заявили в Армії Ізраїлю (ЦАХАЛ).