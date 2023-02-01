До Землі наближається зелена комета, яка летіла до нашої планети 50 тисяч років

До Землі наближається зелена комета C/2022 E3 (ZTF). Її подорож з краю Сонячної системи до нашої планети тривала приблизно 50 тисяч років.

Про це пише BBC.

Астрономи з Паломарської обсерваторії американського штату Каліфорнія виявили комету C/2022 E3 (ZTF) у березні 2022 року. Вона максимально наблизиться до Землі 1 лютого — приблизно на 41 мільйон кілометрів. Комету можна буде побачити праворуч від Полярної зірки. Ось як виглядає C/2022 E3 (ZTF) у телескопі:

BBC News

Усі комети, що по суті є кулями з льоду, під час наближення до Сонця починають втрачати частину своєї речовини, яка створює оболонку комети. Саме пил і газ, які струмують позаду комети, створюють довгі хвости.