Голові Харківського окружного адмінсуду дали пʼять років вʼязниці. Вона намагалася підкупити іншу суддю

Вищий антикорупційний суд дав пʼять років вʼязниці голові Харківського окружного адміністративного суду Ользі Панченко. Її звинувачують у дачі хабаря.

Про це повідомляють ВАКС та САП.

Її також позбавили права обіймати посаду судді упродовж трьох років. Вирок ВАКС можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його оголошення.

За версією обвинувачення, голова суду намагалася тиснути на суддю Харківського ОАС Олену Заїчко, спробувавши «підкупити» її хабарем $3000. За це суддя мала ухвалити рішення на користь третіх осіб у справі з земельним поділом.

Панченко викрили одразу після передачі хабаря 21 вересня 2020 року в межах спільної операції детективів НАБУ та CБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

Прокуратура просила для обвинуваченої Панченко покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.