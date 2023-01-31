У пакистанській мечеті під час теракту загинуло більше ніж сто людей

Кількість жертв вибуху, який стався 30 січня в місті Пешавар на північному заході Пакистану, досягла ста людей. Напередодні повідомлялося про 32 загиблих та 150 поранених.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника місцевої лікарні.

Мечеть, у якій стався вибух, майже повністю зруйнована. Розбір завалів ще триває, однак надії знайти людей живими немає.

За попередніми даними, бомбу підірвав терорист-смертник, який був серед вірян, що зібралися для спільної молитви. Мечеть, де стався теракт, розташована на території поліцейського комплексу, тому серед відвідувачів було багато поліцейських.

Відразу після вибуху двоє представників ісламістського угруповання «Техрік-е Талібан Пакистан» заявили, що вибух став помстою за смерть одного з її бойовиків.

Однак пізніше інший високопоставлений представник угруповання Мухаммад Хорасані спростував цю інформацію, повідомивши, що «пакистанські таліби» непричетні до теракту. Хорасані наголосив, що влаштовувати напади в мечетях та інших сакральних просторах їм заборонено.

Пешавар розташований у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва, яка межує з Афганістаном. Ця територія регулярно наражається на напади з боку угруповання «Техрік-е Талібан Пакистан», яке США внесли до списку терористичних організацій.

Вибух у мечеті став найбільш смертоносним терактом у Пешаварі з 2013 року, коли два терористи підірвали себе в християнській церкві, вбивши 127 людей.