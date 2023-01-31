В Ірані хлопця й дівчину відправили до вʼязниці на 10 років через «поширення пороку» — відео танцю на площі

Іран засудив до 10 років і 6 місяців вʼязниці молоду пару, яка опублікувала відео свого танцю на площі Азаді в Тегерані.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ідеться про дівчину Астіяж Хагігі та її нареченого Аміра Ахмаді, яким трохи за 20. Їх визнали винними в «поширенні пороку», «змові з метою підриву національної безпеки» та «участі в пропаганді проти режиму». Крім терміну увʼязнення, їм протягом двох років заборонено користуватися інтернетом та покидати країну.

Пару арештували 1 листопада після публікації відео і відмовили в юридичному представництві під час розгляду справи.