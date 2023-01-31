Human Rights Watch звинуватила українських військових у використанні протипіхотних «мін-пелюсток» в Ізюмі

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що українські військові використали тисячі протипіхотних мін в Ізюмі та його околицях, коли ці території були окуповані. Російські військові тим часом продовжують використовувати ці міни.

Звіт оприлюднили 31 січня.

Human Rights Watch заявляє, що документально зафіксувала «численні випадки», коли ракети, що містили протипіхотні міни ПФМ («міни-пелюстки»), випускали по окупованих територіях поблизу російських військових обʼєктів. Організація заявила, що хоча більшість типів протипіхотних мін встановлюють вручну, ті, що виявили в Ізюмі та на його околицях, розкидали за допомогою ракетних та артилерійських установок і авіації або за допомогою пускових установок.

Human Rights Watch зафіксувала використання «пелюсток» у девʼяти різних районах міста Ізюм і навколо нього, а також підтвердила 11 постраждалих від цього цивільних. Усі девʼять районів були поруч із позиціями російських військових.

Вид зверху на протипіхотну «міну-пелюстку», що вибухнула. Її виявили представники Human Rights Watch у районі Ізюму у вересні 2022 року.

«Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюму, що призводить до жертв серед цивільного населення та створює постійну небезпеку. Російські військові постійно застосовують протипіхотні міни та скоїли жахливі злочини по всій країні, але це не виправдовує використання Україною забороненої зброї», – заявив директор відділу озброєнь Human Rights Watch Стів Гус.