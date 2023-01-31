Reuters: США заборонили експорт сучасних технологій китайській компанії Huawei

Адміністрація президента США припинила видавати американським компаніям дозволи на експорт більшості товарів китайській компанії Huawei.

Про це Reuters повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

У 2019 році чиновники Сполучених Штатів заборонили більшості американських постачальників продавати китайській компанії товари та технології без ліцензії. Однак деякі ліцензії все ж видавали.

Нині, за даними джерел Reuters, американські посадовці оновлюють офіційну політику — Huawei відмовлятимуть у доставці товарів нижче рівня 5G, зокрема 4G, Wi-Fi 6 і 7, технологій штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і хмарних технологій.

У Міністерстві торгівлі США відмовилися коментувати цю інформацію і сказали, що систематично оцінюють власні норми та правила.