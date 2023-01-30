Найдорожчий іспанський хамон іберико опинився під загрозою через кліматичну кризу

Іспанський хамон іберико, який вважається найдорожчим і вишуканим, опинився під загрозою через кліматичну кризу, оскільки підвищення температури і мала кількість опадів наражають на небезпеку ключовий інгредієнт раціону свиней — жолуді.

Про це повідомляє The Guardian.

В Іспанії є багато різновидів шинки, але жодну з них так не шанують, як хамон іберіко, який продають за понад €100 за кілограм. Його виробляють винятково з чорноногих свиней, які мають провести останній місяць свого життя, харчуючись жолудями (белотас) у дехесі (тип дубового лісу), що на заході та північному заході Іспанії.

Проблема в тому, що через надзвичайно спекотне і сухе літо дуби дають менше жолудів. Це, а також падіння ринкової ціни, призвело до 20% скорочення продажів іберійського хамону, який у 2022 році виробили в Естремадурі — це один з чотирьох невеликих регіонів, де виробляють хамон. Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень в Іспанії і третім поспіль посушливим. Кількість опадів в Естремадурі скоротилася приблизно на 35% за останні 50 років.

За правилами виробники шинки можуть імпортувати жолуді для свиней з інших країн, але в Іспанії не в захваті від цієї ідеї. Основне джерело імпорту — Марокко та Алжир, де свиней не вирощують, але імпорт жолудів може спричинити нові хвороби, як це сталося, коли імпортували пальми з Єгипту.