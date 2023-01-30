Перед повномасштабним вторгненням в Україну путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент росії володимир путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгненням рф в Україну.

Про це пише BBC.

Джонсон телефоном попередив путіна, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшить кількість військ НАТО на кордонах рф. Британський експремʼєр також сказав, що Україна не приєднається до НАТО «в осяжному майбутньому». У відповідь він отримав погрози.

«Одного разу він погрожував мені та сказав: “Борисе, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину”, або щось подібне», — розповів Джонсон.

«Але я вважаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відстороненості, він [путін] просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори», — додав експремʼєр.

Через девʼять днів, 11 лютого, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прилетів до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. У росії Воллеса запевнили, що рф не вторгнеться в Україну. За словами британського міністра, «досить жахлива, але пряма брехня» підтвердила його думку, що росія все ж таки вторгнеться.

Коли 24 лютого 2022 року російські танки перетнули український кордон, Джонсону зателефонував президент Зеленський.

«Зеленський [був] дуже, дуже спокійний, — згадував Джонсон. — Але, сказав він мені, ти знаєш, що вони атакують всюди».

Джонсон запропонував допомогти перевезти президента України в безпечне місце, але той відмовився.