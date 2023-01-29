Росія накрила артилерією Херсон, загинули троє людей

Російська армія вдень 29 січня накрила артилерійським вогнем житлові квартали Херсону, загинули троє людей, ще пʼятеро поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Серед загиблих — два чоловіки та жінка, серед постраждалих — медсестра, яка на момент атаки була в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували.

У місті пошкоджено обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.