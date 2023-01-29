На аукціоні за понад $3 мільйони продали картину, яку знайшли в повітці під пташиним послідом

На аукціоні Sothebyʼs за понад $3 мільйони продали картину фламандського живописця Ентоні ван Дейка, яку знайшли в повітці, вкритій пташиним послідом.

Про це повідомляє CNN.

Твір є етюдом до пізнішої картини фламандського майстра під назвою «Святий Ієронім», яка зараз зберігається в музеї Бойманса ван Бенінгена в Роттердамі.

Ескіз, на якому зображений літній оголений чоловік, що сидить на табуреті, унікальний, зокрема, тому, що це один із двох великих етюдів, які Ван Дейк писав з живих моделей. Ймовірно, картину він написав між 1615 і 1618 роками, коли був молодим художником.

Ескіз виявили наприкінці XX століття у повітці, на фермі в селищі Кіндергук (штат Нью-Йорк). Робота була покрита пташиним послідом.

Знайшов роботу Альберт Робертс — пристрасний колекціонер втрачених творів. Він описував свою колекцію, як «притулок для втраченого мистецтва, що постраждало від зневаги». За даними Sothebyʼs, Робертс викупив картину лише за $600, а незабаром після цього мистецтвознавець Сьюзен Барнс опублікувала статтю, в якій визнала твір ван Дейка «напрочуд добре збереженим».

Картину на торги виставили представники Робертса. Частина виручки піде на користь його фонду, який надає фінансову підтримку художникам та іншим благодійним організаціям.