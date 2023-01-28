Google показала нейромережу, яка генерує музику за текстовим описом

Розробники Google представили нейромережу MusicLM, яка генерує музику за текстовим описом.

MusicLM навчали на 280 годинах музики, щоб вона могла створювати свої треки за «складними» описами. Нейромережа генерує мелодії на частоті 24 кГц, яка залишається незмінною протягом кількох хвилин.

Як приклад розробники виклали сотні мелодій, створених MusicLM. Серед них музика, створена за описом картин Сальвадора Далі, Анрі Матісса, Едварда Мунка, Пабло Пікассо та інших відомих художників.

Викладати MusicLM у відкритий доступ компанія не планує.