Центр ухвалення рішень у Європі зміщується на схід. Провідні медіа світу про війну 27 січня

Країни східної частини Європи ― як-от Польща, Естонія та Україна ― поступово перебирають на себе роль найвагоміших центрів впливу на континенті, пише The New York Times. Посилаючись, зокрема, на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, який ще в серпні минулого року сказав про це. Мовляв, до Варшави, Таллінну, Києва чи Вільнюсу все активніше прислухаються як в інших столицях континенту, так і в Брюсселі чи Вашингтоні. Позиції німецького канцлера чи французького президента досі вагомі, але вже не визначальні. Ця тенденція поступово проявлялась в останні роки ― паралельно з економічним зміцненням східноєвропейських держав. Усе остаточно розставила по поличках війна: поляки та естонці знають, чого поганого можна очікувати від росії, українці наочно показують це світу ― тож голоси цих спільнот звучать гучніше й адекватніше за позиції давно звиклих до «дружби з Москвою» країн Центральної чи Західної Європи. Тепер континент зіткнувся з потребою в рішучих кроках, і Варшава чи Київ виявились найбільше готовими до цього. «Війна в Україні зацементувала цей тренд, ― каже директорка берлінського відділення Європейської ради з міжнародних звʼязків Яна Пульєрін. ― Ми можемо трохи переоцінювати її вплив у моменті, але чітко проявляється одне: завдяки моральним якостям лідерів у Києві, країнах Балтії чи Варшаві саме ці народи сприймаються зараз як борці з диктатурами ― причому відважні й ефективні». Млявому Старому світу доводиться рівнятись на них. У плані довгострокових тенденцій це може призвести до посилення НАТО й американського впливу на континенті, кажуть опитані NYT аналітики. Поляки чи українці не надто покладаються на ефективну лише в теорії армію ЄС. Північноатлантичний альянс і Пентагон натомість довели свою ефективність у війні тут і зараз ― і, напевно, у майбутньому східноєвропейські лідери стануть провідниками їхніх інтересів на континенті, пише видання.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]