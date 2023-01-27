У столиці Ірану озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану, одна людина загинула

У столиці Ірану місті Тегеран стався напад на посольство Азербайджану, одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомляє іранське державне агентство Tasmin.

Інцидент стався вранці 27 січня. Озброєний нападник увійшов до будівлі посольства, із ним були двоє його дітей. Чоловік майже одразу відкрив вогонь, загинув начальник служби безпеки, поранені ще двоє охоронців. Нападника вже затримали.

Начальник поліції розповів, що під час початкового допиту нападник назвав свій мотив — «особисті та сімейні проблеми».