«НАТО нарешті перестало боятися» та інші реакції на надання Україні західних танків. Провідні медіа світу про війну 26 січня

Десятки іноземних ЗМІ коментують рішення США, Німеччини та інших союзників надати Україні танки. Здебільшого медіа підтримують цей крок, хоч і зазначають, як BBC, що це посилення українських сил оборони може надійти запізно ― після очікуваних тяжких битв цієї зими та весни. Та з політичної точки зору це рішення складно переоцінити. Politico описує весь процес вагань НАТО ― спершу німців щодо Leopard 2 і того, що це може стати приводом для росії перейти на якийсь новий рівень агресії. А тоді американців щодо Abrams ― моделі танків, складної та дорогої в обслуговуванні. І, зрештою, рішення Джо Байдена надати ці танки ― і чимало, якщо це розв’яже руки німцям і дозволить розблокувати поставки найкорисніших для України Leopard. Це рішення Байдена Politico, а разом із ним Economist і Slate, називають одним із тих кроків у війні, які потягнуть за собою найбільше наслідків. Для України ці наслідки позитивні: вони показують, що союзники Києва рішучі, знову згуртовані та готові надавати чимало, зокрема й наступальну зброю. Зрештою, відтепер ця зброя такою й не називається: танки та, потенційно, винищувачі просто допомагають вигнати росіян з нашої землі. Найглибший аналіз недавнього рішення НАТО опублікувало CNN у статті свого редактора з питань міжнародної безпеки Ніка Пейтона Волша. Він констатує: рішення НАТО свідчить, що Альянс перестав боятися росії. Так, в об’єднаннях такого масштабу завжди існуватимуть протиріччя. Наприклад, Польща досі пам’ятає «сталеві обійми» СРСР і розуміє, чим саме загрожує російський імперіалізм. Німеччина ж була країною, чиї танки місили ґрунти Європи в наймасштабнішому на сьогодні військовому конфлікті. Однак і в таких строкатих об’єднаннях можливо дійти згоди. Рішення щодо танків свідчить і про зміну ставлення до росії. По-перше, в Європі все менше бояться кремлівського ядерного шантажу. По-друге, конвенційний напад Москви на якусь з європейських держав вважається менш імовірним: саме тому данці та французи передають Україні важку зброю, яка у випадку російського нападу дуже б їм знадобилася. Отже, у Європі вірять, що конфлікт із путіним точитиметься ― і завершиться ― в Україні. І що Україна в ньому переможе. Так, танки можуть надійти вже після весняного українського контрнаступу. Але головне не це, а сигнал, який отримав Кремль, і, що важливіше, його союзники. Він про те, що Захід готовий підтримувати Україну до межі своїх ресурсів ― а вони незрівнянно більші, ніж те, чим володіють країни по інший бік. Тож, можливо, Китаю та іншим російським формальним чи неформальним партнерам варто віддалитися від «кульгавої качки», якою фактично вже стала росія. Так само, як друзям чи довіреним особам путіна у Кремлі ― від нього. «Російські військові намагаються реформувати свій план вторгнення, постійно змінюючи його координаторів. Вони безуспішно намагаються бодай якось перетворити брутальне використання людської сили на відчутні здобутки. Але наразі Москва виглядає доволі імпотентною, а тиск НАТО ― невідворотним, чого не можуть не розуміти у Кремлі, ― підсумовує автор статті. ― Так, як уже траплялось у цій війні, баланс іще може змінитися. І кількатижневі вагання Заходу, які передували рішенню щодо танків, можна вважати за пильність до решток кремлівського его. Однак зараз ситуація досягла рівня, про який рік тому неможливо було навіть мріяти: Київ отримує найсучаснішу важку західну зброю, а Москва здатна лише щось прогавкати у відповідь».

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