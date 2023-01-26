Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю Хандрикіну. Справа повертається на розгляд

Верховний Суд України скасував ухвалу Київського апеляційного суду, якою виправдали ексберкутівця Андрія Хандрикіна. Його звинувачували в побитті та катуванні активістів Євромайдану.

Про це повідомив адвокат Павло Дикань.

«Справа повертається на новий розгляд до апеляції. Робота продовжується. Це дуже важливе рішення, яке дає надію на справедливе покарання», — зазначив він.

У 2019 році стороні обвинувачення не вдалося довести вину Хандрикіна. Суддя Оксана Бірса, пояснюючи рішення, заявила, що суд не може прийти до висновку, що саме Хандрикін катував протестувальників під колонадою стадіону «Динамо» у січні 2014 року.

Крім Хандрикіна, у цій справі фігурують ще двоє ексберкутівців — Владислав Мастега та Артем Войлоков. Після оголошення підозри вони втекли до росії.