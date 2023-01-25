Дослідження: У людей та диких мавп є багато спільних жестів, які мають однакове значення

Люди та дикі мавпи мають багато спільних жестів, якими позначають те саме. Такі примати, як шимпанзе та бонобо, використовують їх для спілкування між собою.

Про це з посиланням на дослідження Сент-Ендрюського університету пише BBC.

Це означає, що останній спільний предок людей та шимпанзе використовував схожі жести, і що вони могли бути «відправною точкою» для нашої мови.

«Ми знаємо, що у всіх людиноподібних мавп — шимпанзе та бонобо — приблизно 95% жестів, які вони використовують для спілкування, збігаються. Отже в нас уже була підозра, що це була загальна здатність жестикулювати, яку міг мати наш останній спільний предок. Але тепер ми абсолютно впевнені, що наші предки почали жестикулювати і що це було [відображено] в мові», — зазначила дослідниця Кірсті Грем.

Група дослідників провела багато років, спостерігаючи за дикими шимпанзе. Раніше вони виявили, що людиноподібні мавпи використовують цілий «лексикон» із понад 80 жестів, кожен із яких передає повідомлення іншому члену своєї групи.

Вчені використовували експерименти із відтворенням відео, тому що цей підхід традиційний для перевірки розуміння мови нелюдських приматів. Добровольці дивилися відео з жестикулюванням шимпанзе та бонобо, а потім вибирали зі списку варіанти перекладу. Учасники показали значно кращі результати, ніж очікувалося, правильно інтерпретуючи значення жестів шимпанзе та бонобо в понад 50% випадків.

Жести, які люди здатні розуміти вроджено, можуть становити частину того, що доктор Грем описала як «еволюційно-давній, загальний словник жестів для всіх видів людиноподібних мавп, включно з нами».