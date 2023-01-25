Сили оборони України відійшли від Соледару на Донеччині задля збереження життя особового складу.

Про це повідомив Суспільному речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий.

«Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту, вийти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога», — сказав він.

За словами Череватого, лінія фронту в Соледарі була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

«Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога», — зазначив Череватий і додав, що росія хоче привернути увагу до «маленького міста Соледар на фоні того, що перед тим ворог отримав суттєві поразки на Київщині, в Харківській операції, Лиманській, Херсонській».