Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив найхолодніший міжзоряний лід у космосі

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив найхолодніший міжзоряний лід, який будь-коли вдавалося віднайти науковцям.

Про це повідомляє Space.com.

Міжзоряний лід з температурою -263 °C та молекули, які можуть формувати життя, були помічені в області зореутворення Хамелеон I. Воно розташоване приблизно за 500 світлових років від Землі.

Науковці також виявили набір основних життєзабезпечувальних сполук: воду, вуглекислий газ, чадний газ, метан і аміак.

Хмари, подібні Хамелеону I, — це зоряні ясла, які з часом утворюють зірки та скелясті планети.