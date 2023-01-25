КНДР запровадила в столиці карантин через неназване захворювання

Влада Північної Кореї ввела в Пхеньяні пʼятиденний карантин через зростання кількості випадків неназваного респіраторного захворювання.
Reuters пише, що в урядовій заяві не згадується COVID-19, однак зазначається, що мешканці столиці повинні залишатися у своїх будинках до кінця тижня і проходити температурний скринінг кілька разів на день.
Також жителям рекомендують запастися товарами в очікуванні посилення карантинних заходів. Чи запровадили інші райони країни нові обмеження, поки не ясно.
- Північна Корея визнала свій перший спалах коронавірусу COVID-19 минулого року, але до серпня оголосила про перемогу над вірусом. У КНДР так і не повідомили, скільки людей захворіли, бо влада не має коштів для проведення широкомасштабного тестування.