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Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів 95-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Зокрема, фільм з України «Будинок зі скалок» став номінантом як найкращий повнометражний документальний фільм — це історія про дітей із Донбасу, які мешкають у дитячому будинку біля лінії фронту. Фільм потрапив до списку номінантів разом із документалкою «Навальний», що розповідає про російського опозиціонера.

За звання найкращий фільм змагатимуться «На Західному фронті без змін», «Аватар: Шлях води», «Банші Інішерина», «Елвіс», «Усе завжди й водночас», «Фабельмани», «Тар», «Топ Ґан: Меверік», «Трикутник смутку» та «Жінки розмовляють».

Найкращий актор головної ролі:

  • Остін Батлер («Елвіс»);
  • Колін Фаррелл («Банші Інішерина»);
  • Брендан Фрейзер («Кит»);
  • Пол Мескаль («Після сонця»);
  • Білл Наї («Жити»).

Найкраща головна жіноча роль

  • Кейт Бланшетт («Тар»);
  • Ана де Армас («Білявка»);
  • Андреа Райзборо («Заради Леслі»);
  • Мішель Вільямс («Фабельмани»);
  • Мішель Йо («Усе завжди й водночас»).

Найкращий режисер:

  • Мартін МакДонах («Банші Інішерина»);
  • Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Усе завжди й водночас»);
  • Стівен Спілберг («Фабельмани»);
  • Тодд Філд («Тар»);
  • Рубен Естлунд («Трикутник смутку»).

Церемонія нагородження «Оскар-2023» відбудеться в неділю, 12 березня. Ведучий — Джиммі Кіммел.