Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів 95-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Зокрема, фільм з України «Будинок зі скалок» став номінантом як найкращий повнометражний документальний фільм — це історія про дітей із Донбасу, які мешкають у дитячому будинку біля лінії фронту. Фільм потрапив до списку номінантів разом із документалкою «Навальний», що розповідає про російського опозиціонера.