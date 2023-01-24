Американська кіноакадемія оголосила номінантів на «Оскар»

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів 95-ї церемонії вручення премії «Оскар».
Зокрема, фільм з України «Будинок зі скалок» став номінантом як найкращий повнометражний документальний фільм — це історія про дітей із Донбасу, які мешкають у дитячому будинку біля лінії фронту. Фільм потрапив до списку номінантів разом із документалкою «Навальний», що розповідає про російського опозиціонера.
За звання найкращий фільм змагатимуться «На Західному фронті без змін», «Аватар: Шлях води», «Банші Інішерина», «Елвіс», «Усе завжди й водночас», «Фабельмани», «Тар», «Топ Ґан: Меверік», «Трикутник смутку» та «Жінки розмовляють».
Найкращий актор головної ролі:
- Остін Батлер («Елвіс»);
- Колін Фаррелл («Банші Інішерина»);
- Брендан Фрейзер («Кит»);
- Пол Мескаль («Після сонця»);
- Білл Наї («Жити»).
Найкраща головна жіноча роль
- Кейт Бланшетт («Тар»);
- Ана де Армас («Білявка»);
- Андреа Райзборо («Заради Леслі»);
- Мішель Вільямс («Фабельмани»);
- Мішель Йо («Усе завжди й водночас»).
Найкращий режисер:
- Мартін МакДонах («Банші Інішерина»);
- Деніел Кван, Даніель Шайнерт («Усе завжди й водночас»);
- Стівен Спілберг («Фабельмани»);
- Тодд Філд («Тар»);
- Рубен Естлунд («Трикутник смутку»).
Церемонія нагородження «Оскар-2023» відбудеться в неділю, 12 березня. Ведучий — Джиммі Кіммел.