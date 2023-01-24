M&Mʼs більше не буде використовувати в рекламі балакучі цукерки

Бренд M&Mʼs тимчасово перестане використовувати в рекламних кампаніях фірмових цукерки, які говорять. Причина — критика змін їхньої зовнішності протягом року.

Про це бренд повідомив у Twitter.

«За останній рік ми внесли деякі зміни в образи наших улюблених балакучих цукерок. Ми не були впевнені, що їх хтось взагалі помітить. І ми точно не думали, що це рішення підірве інтернет. Але тепер ми розуміємо: навіть взуття цукерки може бути розʼєднувальним. Це останнє, що хотіли M&Mʼs, оскільки ми завжди прагнули обʼєднати людей», — йдеться в заяві M&Mʼs.

Далі замість цукерок буде американська актриса і комік Майя Рудольф.

На початку 2022 року M&Mʼs провели редизайн персонажів (переважно жіночих). Так, наприклад, Зеленій цукерці замінили чоботи на високих підборах на кросівки, у Коричневої теж змінилось взуття — замість туфель на високих підборах вона почала носити взуття з нижчими підборами. Ці зміни називали непрогресивними, а в соціальних мережах вимагали повернути «сексуальну Зелену цукерку».