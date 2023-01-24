Сили оборони за добу ліквідували майже 690 окупантів

Упродовж 23 січня російська армія втратила вбитими ще 690 солдатів. Загалом за 335 днів вторгнення росіяни недорахувалися 122 170 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 3 152 танки (+2 за минулу добу);
- 6 284 бойові броньовані машини (+8);
- 2 148 артилерійських систем (+2);
- 448 РСЗВ (+1);
- 220 засобів ППО;
- 289 літаків (+2);
- 281 гелікоптер (+4);
- 1 897 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+3);
- 749 крилатих ракет;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 944 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 194 одиниці спеціальної техніки (+1).
За пів години протиповітряного бою з 00:00 до 00:30 24 січня підрозділи зенітних ракетних військ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. Це сталося на східному напрямку фронту.