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Сили оборони за добу ліквідували майже 690 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 23 січня російська армія втратила вбитими ще 690 солдатів. Загалом за 335 днів вторгнення росіяни недорахувалися 122 170 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

  • 3 152 танки (+2 за минулу добу);
  • 6 284 бойові броньовані машини (+8);
  • 2 148 артилерійських систем (+2);
  • 448 РСЗВ (+1);
  • 220 засобів ППО;
  • 289 літаків (+2);
  • 281 гелікоптер (+4);
  • 1 897 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+3);
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 944 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
  • 194 одиниці спеціальної техніки (+1).

За пів години протиповітряного бою з 00:00 до 00:30 24 січня підрозділи зенітних ракетних військ знищили три російські ударні вертольоти Ка-52. Це сталося на східному напрямку фронту.