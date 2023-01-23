Колишній співробітник ФБР працював на підсанкційного російського олігарха Дерипаску. Тепер його судитимуть

У США заарештували колишнього співробітника Федерального бюро розслідувань Чарльза Макгонігала. Його підозрюють у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це пише Reuters.

До 2018 року Макгонігал очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, а потім вийшов на пенсію.

За даними Федеральної прокуратури Манхеттена, 54-річний Макгонігал отримував приховані платежі від Дерипаски за розслідування проти неназваного олігарха у 2021 році. Також колишнього контррозвідника ФБР звинувачують у тому, що у 2019 році він наполягав на знятті санкцій з Дерипаски.

Очікується, що Макгонігал постане перед Федеральним судом разом із колишнім радянським дипломатом Сергієм Шестаковим, який отримав громадянство США і також є обвинуваченим у цій справі.

Олег Дерипаска контролює або володіє значними частками груп компаній «Русал» (один із найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Він володіє військово-промисловою компанією, що контролює російські підприємства з виробництва бронетехніки, яку в подальшому збройні сили рф використовують у війні проти України.

Олег Дерипаска опинився у списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США запровадив санкції. Під їхню дію потрапили також підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема Rusal — єдиний виробник первинного алюмінію в рф. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.