ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова в Україні

Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, ексглави інвестиційного підрозділу державної компанії «Ростех» Михайла Шелкова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Так, у дохід держави стягнули:

квартиру загальною площею 175,5 кв. м в Одесі;

паркувальне місце в Одесі;

склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;

комплекс у Нікополі;

квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;

трактор колісний;

причіп;

автомобіль Lexus;

чотири автомобілі Mitsubishi Pajero Sport;

грошові кошти на банківських рахунках;

100% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна».

Апеляційну скаргу можна подати протягом пʼяти днів із дня проголошення рішення.

Шелков займає 59 позицію в російському Forbes зі статками у $1,5 мільярда.

Вищий антикорупційний суд 26 грудня 2022 року почав розгляд справи за позовом Мінʼюсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ «Корпорація ВСМПО-Авісма».