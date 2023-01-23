У Києві 20 січня зафіксували третій поспіль температурний рекорд

У Києві 20 січня (у пʼятницю) третій день поспіль зафіксували температурний рекорд.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 23 січня.

Так, 20 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3 °С, що на 2,4 °С вище за рекордне значення температури для цього дня 1952 року. Кліматична норма перевищена на 12,1 °С — це відповідає погоді початку квітня.

Максимальна температура в столиці піднялася до +10,2 °С — це перевищення попереднього рекорду для цього дня 1952 року на 4,1 °С.

Мінімальна температура повітря в Києві не опускалась нижче +4,6 °С. Попереднє рекордне значення було в 1952 році і становило +2,9 °С.