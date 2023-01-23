В Іспанії викрили нелегальні тютюнові фабрики, на яких працювали українські біженці

Поліція Іспанії викрила банду, яка керувала трьома нелегальними тютюновими фабриками, на яких працювали українські біженці.

Про це повідомляє іспанське видання La Razon.

Спецоперація тривала в трьох регіонах Іспанії: у містах Альфаро (Ла-Ріоха), Лос-Корралес (Севілья) та Енгера (Валенсія), загалом арештували 27 людей. Організацію підозрюють у контрабанді великої кількості тютюну, який переробляли в цигарки. Так, фабрики могли виробляти понад пів мільйона пачок цигарок на день, які продавали по всій Іспанії та за кордон.

Поліція заявила, що українці, які втекли від війни, жили в поганих умовах — «модулях» на цих «підприємствах». Вони працювали понаднормово і не виходили з приміщень фабрик, аби їх не виявили — оскільки деякі вʼїхали в країну нелегально.

Під час рейду влада вилучила тютюнові вироби на суму €37,5 мільйона, розкішні автомобілі, ювелірні вироби та великі суми готівки. Обшуки пройшли в понад 20 будинках, виробничих приміщеннях та магазинах.

Під час обшуків, окрім готових до роздачі 3,5 млн пачок тютюну, вилучили 10 тисяч кілограмів тютюнового листя. Поліція заявила, що банда також вирощувала великі плантації марихуани.

Першу підпільну фабрику виявили в курячому сараї недалеко від Севільї на півдні наприкінці 2021 року, що спонукало владу розгорнути ще дві операції в східній частині Валенсії та Ла-Ріохе (північ країни). Всі фабрики мали устаткування за передовими технологіями. Вартість цих фабрик становить близько €3 мільйони, а їхня виробнича потужність може становити близько 540 тисяч упаковок на день.