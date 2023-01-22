Зірка Marvel Джеремі Реннер зламав понад 30 кісток через нещасний випадок зі снігоприбиральною машиною. Зараз актор проходить реабілітацію

Голлівудський актор Джеремі Реннер заявив, що зламав більш як 30 кісток, коли на нього випадково наїхала снігоприбиральна машина.

Про це пише BBC.

Реннер отримав травму грудної клітки та ортопедичні поранення, коли розчищав сніг біля свого будинку в Неваді.

У соцмережах актор розповідав, що цей інцидент став трагедією для всієї його родини, але водночас продемонстрував любов і обʼєднання.

«Ці понад 30 зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і звʼязок із родиною та друзями», — написав він, подякувавши всім за повідомлення та уважність.