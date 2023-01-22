Астронавт місії NASA «Аполлон-11» одружився у свій 93-й день народження

Колишній американський астронавт Базз Олдрін одружився вчетверте у свій 93-й день народження.

Про це пише BBC.

У 1969 році Олдрін став одним із пілотів легендарної місії NASA «Аполлон-11» і другою людиною в історії, яка побувала на Місяці. Першим був командир місії Ніл Армстронг.

Астронавт опублікував фотографії з весільної церемонії у Лос-Анджелесі у Twitter.

«У мій 93-й день народження і день, коли я буду вшанований [нагородою] «Живі легенди авіації», я радий повідомити, що ми з моїм давнім коханням, доктором Анкою Фор одружилися. Ми зʼєдналися у священному шлюбі на невеликій приватній церемонії в Лос Анджелесі і схвильовані, як підлітки-втікачі», — написав він у Twitter.

Дружина Олдріна, 63-річна Анка Фор, має ступінь доктора філософії в галузі хімічної інженерії і наразі працює виконавчим віцепрезидентом компанії свого чоловіка Buzz Aldrin Ventures.