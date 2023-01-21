У голови Фонду держмайна Умєрова спростували його заяви про нібито «підготовку росії до наступу одразу з трьох напрямків»

У голови Фонду держмайна Рустема Умєрова спростували його заяви про нібито «підготовку росії до наступу одразу з трьох напрямків» у 2023 році. Там зазначили, що слова політика перекрутили.

Про це в коментарі «Бабелю» розповіла радниця Умєрова Діана Давітян.

В американському виданні The Daily Beast вийшло інтервʼю Умєрова, в якому він нібито повідомив, що росіяни готуються наступати одразу з трьох напрямків: зі сходу та півдня України, а також із Білорусі, і що таким чином вони хочуть оточити українські війська на 240 градусів.

Згодом заяви Умєрова про наступ з трьох боків почали поширювати українські ЗМІ, а також російські пропагандистські Telegram-канали та медіа.

В Умєрова наголошують, що жодних прогнозів він не робив.

«Під час розмови з журналістом Daily Beast не було зазначено жодних планів, сценаріїв, можливих дат чи напрямків наступу. Мова йшла про те, що ми вже 9 років у стані війни та що 10 місяців поспіль українці відбивають атаки росіян з трьох різних напрямків», — підкреслили там.

Після резонансу пресслужба Фонду держмайна звʼязалася із виданням The Daily Beast і там відкорегували текст інтервʼю.

Рустем Умєров очолив Фонд держмайна у вересні 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення він увійшов до української делегації на перемовинах із росією, але з березня ці делегації фактично припинили роботу. Наразі Умєров допомагає зі звільненням українських військовополонених.