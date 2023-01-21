Новим премʼєром Нової Зеландії стане міністр освіти

Наступним премʼєр-міністром Нової Зеландії стане міністр освіти Кріс Хіпкінс. Він став єдиним кандидатом на цю посаду.

Про це пише CNN.

Хіпкінс єдиний подав заяву на змагання за посаду лідера правлячої Лейбористської партії.

Формально його кандидатуру мають затвердити на закритому засіданні партії в неділю, 22 січня.

Хіпкінс — досвідчений новозеландський політик, він вперше обрався до парламенту ще у 2008 році. Він став досить популярним під час пандемії, тому що фактично очолював штаб із боротьби з хворобою на посаді міністра з реагування на COVID-19. Крім посади міністра освіти, Хіпкінс обіймає посаду міністра з питань поліції та держслужби.

Очікується, що наступні загальні вибори в Новій Зеландії відбудуться в жовтні 2023 року.