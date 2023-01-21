G7 і Євросоюз домовилися про введення двох цінових меж на російські нафтопродукти

Країни «Великої сімки» і Євросоюзу домовилися про введення двох цінових меж на російські нафтопродукти. Раніше вони ввели цінову межу на російську нафту.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів США.

У пʼятницю, 20 січня, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо провів онлайн-зустріч із заступниками міністрів фінансів країн, які запровадили обмеження на ціну російської нафти морського транспортування. Вони обговорювали досягнутий прогрес і визначили подальші кроки для завершення політики обмеження цін на російські нафтопродукти.

Учасники зустрічі погодилися з підходом щодо нафтопродуктів з рф, який передбачає введення двох граничних цін.

Одна цінова межа — на нафтопродукти, які зазвичай продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, такі як дизельне паливо або бензин, друга цінова межа — на продукти, які продаються зі знижкою до ціни на сиру нафту, такі як мазут.

Також заступники міністрів домовилися в березні переглянути граничну ціну на російську нафту.

«Це дозволить коаліції врахувати зміни на світових ринках після запровадження граничних цін на нафтопродукти, а також ознайомитися з результатами технічної експертизи ЄС щодо граничної ціни на нафту», — йдеться в повідомленні Мінфіну США.

В Євросоюзі ембарго на російські нафтопродукти запрацює з 5 лютого.