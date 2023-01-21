Чому Берлін так не хоче надавати Україні танки Leopard і досвід використання бронеавтівок Senator. Провідні медіа світу про війну 20 січня

Свіжі заяви українських союзників про постачання Києву нових видів зброї аналізує The Wall Street Journal. Короткий висновок видання: ложкою дьогтю в цій історії стала відмова німців передати Україні танки Leopard 2 ― оптимальну зброю, що дозволила б Україні витримати ймовірний російський наступ і успішніше відвойовувати захоплені росіянами території. Решта країн ― як от Франція, Чехія, Швеція ― оголошували про надання нових видів зброї, зокрема для того, щоб Німеччина відчула тиск і таки піддалась на аргументи Києва, Брюсселя й Вашингтона. З цією ж метою Лондон оголосив про надання Україні танків Challenger. Утім, Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца наразі незворушна. «Політики в цій країні традиційно схильні ухвалювати важливі рішення, озираючись на громадську думку й рішення союзників, зокрема США, ― ідеться в публікації. ― Наразі більшість німців виступають проти надання Україні танків, за ― лише 35%». Сполучені Штати ж отримали від Німеччини пояснення, що та дозволить передати Україні Leopard, лише якщо Вашингтон передасть Києву складні й дорогі у використанні танки Abrams. WSJ вважає позицію Берліну не підігруванням росії, а побоюванням через репутацію Німеччини після Другої світової. Із посиланням на неназваних «топчиновників» країни видання описує один із головних страхів: через 80 років німецькі танки знов їздитимуть українськими землями. Це буде значний козир для росіян, які можуть використати це як привід для ескалації та мобілізації всередині країни ― наприклад, якщо один із Leopard окупанти здобудуть як трофей, вони напевно демонструватимуть його в себе, використовуючи очевидну риторику. Американські ж співрозмовники Берліну намагаються заспокоїти німців, зокрема тезою, що про яку ескалацію іще може йти мова? Росіяни й так принесли на поле бою фактично все, на що були здатні.

Канадська компанія CBC тимчасом зробила матеріал про бронеавтомобілі Senator, що їх зараз мають на озброєнні українські прикордонники. Канада передала Україні вісім таких машин, а недавно оголосила про нову партію з 200 автівок. Журналісти отримали безпрецедентний доступ: вони і їздили на Senator уздовж лінії кордону, і спілкувались із прикордонниками, які використовували автівки в бойових умовах. Українці хвалять машину: вона швидка й надійна ― те, що треба, коли потрібно оперативно доставити піхоту в потрібну точку. Є неверифіковане відео, на якому видно Senator після того, як поруч бронеавтомобіля вибухнула міна. Зовнішнє скло у вікні машини потріскалось, однак усередині кабіни не було жодних пошкоджень.

Американський громадський мовник NPR опублікував фоторепортаж про традиційні купання українців на Водохрещу, назвавши його «Попри війну, українці не зраджують традиції пірнати в крижану річкову воду». Для цього журналісти медіа побували в місті Дніпро ― вони спостерігали за купанням невеликого гурту людей 19 січня. У бажанні місцевих дотримуватися цієї традиції медіа побачило й символ опору: минуло кілька днів після жахливої трагедії в місті, коли російська ракета влучила в житлову дев’ятиповерхівку й загинули десятки людей. «Звичайно, святкового настрою зараз немає, ― розповів медіа один із учасників купання Микола Пастушенко. ― Але це ще один привід зібратися разом і відчути себе спільнотою». «Так, такі ритуали повертають відчуття нормальності, ― погоджується з ним 49-річна купальниця Юлія. ― І надію, що за рік ми сюди повернемось».

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