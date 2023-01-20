Дослідження: Через світлове забруднення кількість зірок, які люди можуть бачити неозброєним оком, значно скоротилася

За останнє десятиліття кількість зірок у небі, які люди можуть побачити неозброєним оком, різко скоротилася. Усе через світлове забруднення.

Про це пише BBC.

Яскравість світла на планеті з 2011 року постійно зростає. Астрономи-любителі та вчені 12 років досліджували зоряне небо та рахували зірки. За цей час вони встановили, що яскравість неба щороку падала приблизно на 10%.

Це означає, що дитина, яка нині народилася в місцевості, де було видно 250 зірок, ймовірно, через 18 років побачить там само менше ніж 100 зірок.

«Дивлячись на нічні зображення та відео Землі з Міжнародної космічної станції, люди зазвичай вражені красою міських вогнів, що нагадують вогники на ялинці. Вони не сприймають це зображення як забруднення. Це як милуватися красою веселкових кольорів, які утворює бензин у воді, і не визнавати, що це хімічне забруднення», — заявив дослідник світлового забруднення Фабіо Фальчі.

Світлове забруднення — різновид фізичного забруднення, порушення яскравості та часового зсуву природної освітленості певної території внаслідок дії штучних джерел світла, що змінюють життя рослин і тварин.