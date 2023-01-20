В Австралії знайшли гігантську очеретяну жабу. Вона важить у шість разів більше за інших

У тропічному лісі на півночі Австралії знайшли гігантську очеретяну жабу. Фахівці спочатку сприйняли її за підробку через величезні розміри та масу.

Про це пише BBC.

Жаба важить приблизно 2,7 кг, що в шість разів більше за середню вагу. Вона може побити світовий рекорд.

Жаби, які вперше були завезені в Австралію в 1935 році, є одним із найнебезпечніших шкідників країни, наразі їх у країні понад 2 мільярди.

«[Вона виглядала] майже як футбольний мʼяч із ногами. Ми назвали її Toadzilla», — розповіли співробітники національного парку у штаті Квінсленд.

Зараз світовий рекорд Гіннеса для найбільшої жаби — 2,65 кг — встановила домашня жаба зі Швеції на імʼя Прінсен у 1991 році.

Жаби не мають природних ворогів серед хижаків в Австралії, а отруйні види завдали шкоди популяціям місцевих тварин. Невідомо також, скільки років цій жабі — представники цього виду можуть жити в дикій природі до 15 років.

Після того як жабу знайшли та зважили, їй провели процес евтаназії, що є стандартною процедурою в Австралії для боротьби зі шкідниками, і передали музею Квінсленду.