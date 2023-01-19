Берегова охорона США біля Гаваїв виявила російське судно — імовірно, росіяни збирали розвіддані

Берегова охорона США біля берегів Гавайських островів виявила російське судно. Воно перебувало у винятковій економічній зоні США. Каїна припускає, що росія таким чином збирає розвідувальні дані.

У відомстві зазначили, що берегова охорона протягом кількох тижнів стежить за російським судном, а також координує свої дії з Міністерством оборони США.

Таку активність спостерігали і торік у травні. Тоді підполковник морської піхоти у відставці Гол Кемпфер сказав гавайському телеканалу Khon: «Тактика, техніка та процедури, які ми бачили в Радянському Союзі під час Холодної війни, схоже, знову зʼявляються під прапором росії».

Іноземні військові судна можуть вільно проходити транзитом через економічну зону США, згідно з міжнародним правом. Утім, військове судно росії перебувало впродовж тривалого часу в зоні реагування Чотирнадцятого округу берегової охорони — за 100 миль від Гонолулу (майже 160 км).

Судно, про яке йде мова, належить до радянських розвідувальних кораблів проєкту 864 ВМС росії і є одним із семи кораблів збору розвідувальної інформації класу «Вишня» за класифікацією НАТО, пише Defence brief. Корабель рухається у супроводі танкера Pechenga класу Dubna.