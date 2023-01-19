У Китаї заявили, що кількість критичних випадків зараження коронавірусом досягла піку

Кількість пацієнтів з COVID, які потребують інтенсивної терапії в лікарнях Китаю, досягла піку. Зараз у Китаї тривають вихідні напередодні китайського Нового року, і люди масово подорожують країною.
Про це пише Reuters.
Такі подорожі вже спричиняють занепокоєння через можливі нові спалахи хвороби. Експерти очікують до 36 тисяч померлих на день вже через тиждень.
У період з 8 грудня до 12 січня в китайських лікарнях померли майже 60 тисяч людей від коронавірусу, що приблизно в 10 разів більше, ніж раніше. Водночас ця цифра не враховує тих людей, хто помирає вдома. До того ж, деякі лікарі в Китаї кажуть, що їм не рекомендують вказувати COVID як причину смерті.
Експерти прогнозують, що через свята 62 млн людей можуть заразитися коронавірусом у період з 13 до 27 січня, а кількість щоденних смертей від COVID може досягти піку 26 січня, що різко перевищує попередні прогнози. Інші експерти передбачають, що цього року від хвороби помре понад 1 млн людей у Китаї.
Але офіційний представник Національної комісії охорони здоровʼя заявив на пресконференції в четвер, що Китай пройшов піковий період щодо кількості пацієнтів із COVID.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діяли від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися і в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. На цих протестах також лунали гасла проти китайської влади та Сі Цзіньпіна.
- Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження. У країні більше не вимагають негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу в більшість громадських місць. Винятками залишаються будинки для літніх людей, заклади соціального захисту та медичні, школи та дитячі садки. Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не проводять масових тестувань на коронавірус.
- Водночас видання Bloomberg із посиланням на джерела в Національній комісії охорони здоровʼя Китаю повідомляло, що від початку грудня в країні коронавірусом заразилися майже 248 мільйонів людей, або 18% населення.