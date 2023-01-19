У Києві 18 січня зафіксували температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«У Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +7,3 °С, що на 1,6 градума вище за рекордне значення температури для цього дня 1993 року», — зазначили в обсерваторії.

Кліматична норма 18 січня була перевищена на 9,8 °С — це відповідає погоді початку квітня. Максимальна температура в Києві піднялась до +10,2 °С. Попередній рекорд для цього дня зафіксували у 2007 році, тоді температура сягнула +9,4 °С.

Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче за +3,7 °С. Попередній рекорд зафіксували у 1990 році — тоді мінімальна температура була +3,4 °С.